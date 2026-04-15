Генпрокуратура предложила новые правила выплат для получивших гражданство

Генпрокуратура России предложила предоставлять социальные льготы и выплаты новым гражданам РФ лишь по истечении обязательного срока, заявил глава ведомства Александр Гуцан в ходе выступления в Совете Федерации с докладом «О состоянии законности и правопорядка в РФ в 2025 году». По его словам, которые приводит «Интерфакс», соответствующее обращение уже направлено в Совет безопасности.

Мы направили в Совет безопасности предложения установить для такой категории лиц, принятых в гражданство, обязательный срок перед получением предусмотренных для граждан России выплат и льгот. Надеюсь, что с учетом мирового опыта они получат поддержку, — заявил он.

Гуцан подчеркнул, что напряженность создают сами мигранты своим отношением к российским гражданам. Отдельно он остановился на информации о внеочередном получении многодетными семьями мигрантов жилищных субсидий.

Местные жители, годами ожидающие получения квартир, воспринимают это как вопиющую несправедливость, — пояснил генпрокурор.

По данным на конец 2025 года, в России находилось 5,7 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. Из них 835 тысяч человек пребывали в стране незаконно.

Гуцан в ходе своего выступления также заявил, что Генпрокуратура в 2025 году вскрыла системные махинации с помощью инвалидам. По его словам, чиновники по халатности оформляли сертификаты на умерших людей, а организованные группы наживались на незащищенной категории граждан.