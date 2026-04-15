15 апреля 2026 в 11:43

Генпрокуратура предложила новые правила выплат для получивших гражданство

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Генпрокуратура России предложила предоставлять социальные льготы и выплаты новым гражданам РФ лишь по истечении обязательного срока, заявил глава ведомства Александр Гуцан в ходе выступления в Совете Федерации с докладом «О состоянии законности и правопорядка в РФ в 2025 году». По его словам, которые приводит «Интерфакс», соответствующее обращение уже направлено в Совет безопасности.

Мы направили в Совет безопасности предложения установить для такой категории лиц, принятых в гражданство, обязательный срок перед получением предусмотренных для граждан России выплат и льгот. Надеюсь, что с учетом мирового опыта они получат поддержку, — заявил он.

Гуцан подчеркнул, что напряженность создают сами мигранты своим отношением к российским гражданам. Отдельно он остановился на информации о внеочередном получении многодетными семьями мигрантов жилищных субсидий.

Местные жители, годами ожидающие получения квартир, воспринимают это как вопиющую несправедливость, — пояснил генпрокурор.

По данным на конец 2025 года, в России находилось 5,7 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. Из них 835 тысяч человек пребывали в стране незаконно.

Гуцан в ходе своего выступления также заявил, что Генпрокуратура в 2025 году вскрыла системные махинации с помощью инвалидам. По его словам, чиновники по халатности оформляли сертификаты на умерших людей, а организованные группы наживались на незащищенной категории граждан.

Стало известно, что грозит Смольянинову при въезде в Россию
Генпрокурор предложил «пожизненный бан» для чиновников-коррупционеров
Украинского журналиста-террориста могут посадить в тюрьму в России
В России может появиться «институт Маска» по изучению продления жизни
Военэксперт раскрыл, о производстве каких ракет договорились ФРГ и Украина
Аномальная жара идет на Москву? Чего ждать, сколько будет градусов
Педофил с игрушками на компьютере: учитель рисования растлевал мальчиков
Автомобилистов предупредили, что грозит за езду на шипованной резине летом
Китайский след обнаружили в атаках Ирана по военным базами США
«Решили формализовать»: раскрыто, зачем США новый военный блок с Украиной
Инфекционист перечислила последствия энцефалита
Си Цзиньпин кратко охарактеризовал отношения Китая и России
«Нельзя доверять»: Киев разоблачили после пасхального перемирия
Атака ВСУ на Стерлитамак 15 апреля: что известно, разрушения, сколько жертв
«Я была шокирована»: Бутырская о провале Малинина на Олимпиаде-2026
Врач напомнил об опасности сочетания алкоголя с газировкой
Генпрокурор объяснил, почему в России вдвое выросло число терактов
Раскрыты детали атаки ВСУ на содовую столицу России
В ГД рассказали о новых правилах службы для военных, ставших инвалидами
Студента из Удмуртии подозревают в совершении госизмены
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

