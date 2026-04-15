15 апреля 2026 в 11:53

Си Цзиньпин кратко охарактеризовал отношения Китая и России

Си Цзиньпин назвал бесценными отношения Китая и России

Отношения Китая и России бесценны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщило агентство Associated Press. Он отметил, что в нынешней ситуации очень важен договор о дружбе между двумя странами. Глава КНР указал на необходимость совместной работы Москвы и Пекина для возрождения жизнеспособности ООН.

[Необходимо] твердо отстаивать и практиковать многосторонность, работать вместе для возрождения авторитета и жизнеспособности ООН, — сказал Си Цзиньпин.

Ранее Си Цзиньпин передал искренние приветствия президенту РФ Владимиру Путину. Данное обращение было озвучено на встрече с Лавровым. Он подчеркнул, что в текущем году страны отмечают сразу две важные даты, одна из которых — 30-летие с момента установления российско-китайских отношений стратегического взаимодействия и партнерства.

До этого стало известно, что переговоры Лаврова и министра иностранных дел КНР Ван И в Пекине продолжались около четырех часов. Встреча прошла в рамках официального визита российской делегации в Китай.

