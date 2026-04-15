«Полезный для здоровья» энергетик убил 17-летнюю королеву красоты В США семья погибшей королевы красоты Родригес обвинила в ее смерти энергетик

В США родные 17-летней королевы красоты из Техаса Лариссы Родригес обвинили в ее смерти популярный энергетический напиток, сообщает The Independent. Девушка скончалась в октябре 2025 года от сердечного приступа. Юристы семьи настаивают, что маркетинговая политика бренда обманывает потребителей, позиционируя продукт как «полезный для здоровья».

Сначала она втянулась из-за соцсетей и общения со сверстниками. Но в какой-то момент она просто подсела на него, — заявил адвокат семьи.

Ларисса начала пить энергетик после того, как увидела рекламу в Сети, где напиток рекомендовала известная блогерша Кэти Хирн. В одной банке содержится 200 мг кофеина — вдвое больше суточной нормы для подростков (100 мг), рекомендованной Американской академией педиатрии.

Эксперты не нашли в крови погибшей наркотиков и алкоголя, но зафиксировали высокую дозу кофеина. Согласно иску семьи, причиной стала кардиомиопатия, вызванная чрезмерным потреблением кофеина.

Производитель утверждает, что напиток соответствует требованиям по маркировке, а предупреждение о кофеине указано на банке. Ларисса Родригес была победительницей конкурсов Miss Texas Onion Fest и Junior Miss Weslaco и планировала поступать на юрфак.

Ранее нарколог Андрей Тюрин заявил, что алкогольные коктейли с энергетиками могут спровоцировать внезапную остановку сердца. Он предупредил, что такое «обманчиво легкое» сочетание особенно опасно для молодых людей.