Студента из Удмуртии подозревают в совершении госизмены

Студент из Удмуртии подозревается в совершении госизмены, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону. Против молодого человека возбудили уголовное дело.

Следственным отделом УФСБ России по Удмуртской Республике в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ, — говорится в сообщении.

Ранее в Томской области несовершеннолетний был признан виновным в государственной измене и попытке совершения теракта на участке железной дороги. Суд назначил ему наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Также военный суд приговорил 34-летнего жителя Костромы к 20 годам лишения свободы за госизмену. Он пытался работать на оборонном предприятии для сбора конфиденциальной информации в пользу украинской террористической организации.

До этого Верховный суд Крыма приговорил жительницу Московской области к 18 годам колонии общего режима за государственную измену. По данным следствия, женщина осуществляла шпионаж в интересах Киева. Ее действия квалифицировали по ст. 275 УК РФ (госизмена в виде шпионажа).