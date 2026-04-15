15 апреля 2026 в 11:33

Генпрокурор России назвал сумму ущерба от преступлений фашистов

Гуцан: сумма ущерба от преступлений фашистов составила 257 трлн рублей

Александр Гуцан Александр Гуцан Фото: kremlin.ru
Сумма ущерба от преступлений фашистов составила 257 трлн рублей, заявил генпрокурор РФ Александр Гуцан. Он отметил, что в 2025 году был завершен проект «Без срока давности», передает РИА Новости.

Эти преступления повлекли многочисленные жертвы и колоссальные разрушения на сумму практически 257 трлн рублей, — сказал Гуцан.

По его словам, задачи по сохранению исторической памяти по-прежнему остаются актуальными. Вместе с тем проверки музейного и архивного фондов выявили серьезные проблемы с их сохранностью и использованием.

Генпрокурор уточнил, что из-за нарушения нормативных условий были испорчены свидетельства преступлений фашистской Германии и ее союзников. По его словам, от министра культуры Ольги Любимовой и руководителя Росархива Андрея Артизова потребовали устранить выявленные нарушения.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что в странах Запада, в частности в Канаде, продолжаются попытки героизировать украинских нацистов. По ее словам, после Великой Отечественной войны препятствий для распространения «бандеровской пропаганды» уже не существовало.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

