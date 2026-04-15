Сумма ущерба от преступлений фашистов составила 257 трлн рублей, заявил генпрокурор РФ Александр Гуцан. Он отметил, что в 2025 году был завершен проект «Без срока давности», передает РИА Новости.

По его словам, задачи по сохранению исторической памяти по-прежнему остаются актуальными. Вместе с тем проверки музейного и архивного фондов выявили серьезные проблемы с их сохранностью и использованием.

Генпрокурор уточнил, что из-за нарушения нормативных условий были испорчены свидетельства преступлений фашистской Германии и ее союзников. По его словам, от министра культуры Ольги Любимовой и руководителя Росархива Андрея Артизова потребовали устранить выявленные нарушения.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что в странах Запада, в частности в Канаде, продолжаются попытки героизировать украинских нацистов. По ее словам, после Великой Отечественной войны препятствий для распространения «бандеровской пропаганды» уже не существовало.