Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 11:56

«Решили формализовать»: раскрыто, зачем США новый военный блок с Украиной

Депутат Колесник: США готовят новый военный блок, чтобы не брать Украину в НАТО

Соединенные Штаты хотят создать новый военный блок, чтобы избежать включения Украины в состав НАТО, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, Киев служит для Вашингтона площадкой для оказания давления на Россию.

Я не думаю, что этот [военный] блок [с участием Украины] хотят создать против России. Это делается, чтобы Украину не принимать в НАТО. Решили формализовать это созданием какого-то военного объединения. Страну пытаются использовать плацдармом для воздействия на Российскую Федерацию. Или, скажем так, готовятся к чему-то гораздо более худшему, — пояснил Колесник.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Соединенные Штаты и европейские страны разрабатывают проект создания нового военного альянса, в котором Украине отведена важная роль. По его словам, эту инициативу предложил Кит Келлог, занимавший должность спецпредставителя президента США Дональда Трампа по украинскому направлению.

Глава Минобороны Украины Михаил Федоров ранее сообщил, что Киев и Берлин заключили три ключевых соглашения в рамках нового крупного пакета сотрудничества на сумму €4 млрд. По его словам, цель этого масштабного соглашения — укрепление противовоздушной обороны, развитие дальнобойных мощностей страны и совместное производство дронов.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
