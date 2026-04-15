Автоэксперт рассказал, как вовремя заподозрить скорую поломку двигателя

Необычные звуки, в том числе щелчки и постукивания, часто сигнализируют о скорой поломке двигателя в машине, заявил Lenta.ru автоэксперт Владимир Бахарев. Он отметил, что цоканье, свист или скрежет — тоже тревожные признаки.

Нарастающий вместе с оборотами стук двигателя — самый страшный звук, который может услышать водитель, он указывает на проблемы с шатунными вкладышами или цепью. Цоканье говорит о нехватке масла в гидрокомпенсаторах, а свист — об износе ремней вспомогательных агрегатов, — предупредил Бахарев.

Еще один признак приближающихся неполадок с двигателем — цвет выхлопа. Как пояснил эксперт, черный дым сигнализирует о переобогащенной топливной смеси либо о попадании масла в цилиндры. Синий дым прямо говорит об износе поршневой группы и наличии масла в камере сгорания. Густой белый дым с запахом ацетона указывает на то, что в цилиндры попадает антифриз.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что, перед тем как отправиться в путешествие на автомобиле, нужно обязательно провести его техобслуживание. По его словам, стоит заменить тормозные колодки и диски, проверить уровень жидкостей, моторного масла.