14 апреля 2026 в 14:06

Мини-хачапури в духовке за 5 минут: быстрые маленькие лепешки из творога и сыра. Когда хочется чего-то вкусного без лишней возни

Фото: D-NEWS.ru
Иногда хочется хачапури, но без долгой возни с тестом и лишних калорий. Именно тогда выручает этот рецепт — мини-версия в духовке, которая замешивается буквально за считаные минуты. Мягкие внутри, с румяной корочкой и насыщенным сырным вкусом — идеальный вариант на завтрак или быстрый перекус.

В итоге получается что-то среднее между сырниками и хачапури — и это очень вкусно.

Ингредиенты: творог 5% — 180 г, яйцо — 1 шт., рисовая мука — 40 г, разрыхлитель — 1/2 ч. л., сыр 35% — 100 г, соль и сухой чеснок — по вкусу.

Все ингредиенты, кроме сыра, смешиваем до однородной массы. Формируем небольшие лепёшки и выкладываем на противень. Сверху обязательно посыпаем тёртым сыром — именно он даёт золотистую аппетитную корочку.

Выпекаем при 180 градусах около 20 минут до румяности.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
