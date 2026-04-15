В Улан-Удэ задержали мужчину за мошенничество под видом военного юриста

В Улан-Удэ задержали 28-летнего мужчину за мошенничество под видом военного юриста, сообщает «МК в Бурятии». Местный житель не имел соответствующей квалификации.

Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Одна из потерпевших обратилась к нему в июне прошлого года — в сумме она отдала фигуранту 380 тыс. рублей.

Сотрудниками правоохранительных органов были установлены аналогичные эпизоды с двумя другими потерпевшими. Общий ущерб превысил 640 тыс. рублей.

Сотрудниками правоохранительных органов были установлены аналогичные эпизоды с двумя другими потерпевшими. Общий ущерб превысил 640 тыс. рублей.