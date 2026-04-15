15 апреля 2026 в 10:18

Появилась новая информация о контратаке ВСУ у Гуляйполя

ВСУ потеряли до роты при попытке контратаки у Гуляйполя

ВСУ в зоне СВО Фото: Социальные сети
ВСУ при попытке контратаковать у Гуляйполя потеряли до роты личного состава, заявил в беседе с ТАСС пленный украинский контрразведчик и сотрудник СБУ Сергей Михайлов. По его словам, задача, поставленная перед украинскими подразделениями в конце 2025 года, была провалена практически сразу.

Михайлов рассказал, что перед ними стояла задача взять Сладкое, завязать там бой и тем самым оттянуть силы ВСУ с Успеновки. После этого второй батальон «Валькирия» и третий батальон должны были занять Успеновку и наступать более широким фронтом в направлении Гуляйполя.

Тогда я увидел, что из роты остается одна пятая, а ребята просто теряются, нет их. Или в госпитале, или просто теряются, — рассказал Михайлов.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска начали бои за населенный пункт Комсомольское в районе Гуляйполя в Запорожской области. По его словам, подразделения ВС РФ развивают успех на северо-западе, западе и юго-западе от районного центра. Минобороны России не комментировало эту информацию.

