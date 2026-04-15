15 апреля 2026 в 10:27

Подмосковные аэроклубы несут серьезные убытки из-за украинских «птичек»

Аэроклубы Подмосковья начали терять до 50% прибыли из-за ограничений на полеты

Бизнес по прыжкам с парашютом в Московской области несет серьезные убытки из-за регулярного введения режима «Ковер» и связанных с ним запретов на полеты, сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на один из аэроклубов региона. Организаторы опасаются, что возможность прыгнуть с парашютом в регионе может исчезнуть навсегда.

В 2026 году прибыль сократилась на 50%, а в последние две недели полеты почти полностью прекратились. Ограничения часто вводят в последний момент, когда техника готова, а инструкторы на месте. Клуб вынужден выплачивать зарплаты, но не может оказывать услуги. При этом спрос на прыжки не падает — сократилась лишь возможность их совершать.

Главный тренер сборной РФ по парашютному спорту Вадим Ниязов в разговоре с Baza подтвердил, что в этом году в регионе отменили 40–50% вылетов. При этом именно в Московской области совершается до 70% всех прыжков по стране.

Себестоимость услуги растет из-за обслуживания воздушных судов, отметил Ниязов. При этом многие клубы и так работают на нулевой прибыли, пояснил он. По его словам, если число рабочих дней продолжит снижаться, содержать технику и персонал станет убыточно. В перспективе это грозит остановкой всей отрасли.

Ранее Казахстан из-за атак ВСУ на объекты Каспийского трубопроводного консорциума потерял в 2025 году в экспорте порядка 3,8 млн тонн нефти. Глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов отметил, что диверсии не повлияли на отгрузку нефти танкерами, но отразились на стоимости страховки.

