17 февраля 2026 в 08:00

Секрет пышной яичницы без молока раскрыт: добавьте это на кухне — и завтрак получится воздушным как суфле

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Многие уверены, что пышная яичница получается только с молоком или сливками. Но есть более простой и неожиданный способ, который работает ничуть не хуже. Обычная вода способна превратить привычный завтрак в нежное и воздушное блюдо без лишних калорий.

Для приготовления возьмите четыре яйца и разбейте их в миску. Добавьте две столовые ложки холодной питьевой воды — это важное условие. Затем тщательно взбейте смесь, лучше миксером, но подойдет и обычная вилка. Масса должна стать светлой и немного увеличиться в объеме.

Вылейте яйца на разогретую сковороду и готовьте на умеренном огне. Во время жарки пузырьки воздуха расширяются, поэтому яичница поднимается и становится мягкой. В результате она получается легкой, сочной и буквально тает во рту. При этом вкус остается насыщенным, без посторонних добавок, а сам способ не требует ни молока, ни разрыхлителя. Попробовав один раз, многие готовят только так.

Ранее сообщалось, что мягкие и пористые блины — мечта любой хозяйки, но не всегда тесто получается идеальным. Простая хитрость с разрыхлителем или содой и кислыми ингредиентами помогает добиться воздушной структуры без плотности и «резиновости».

