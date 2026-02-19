Медведев послал Западу сигнал о нефтегазовых изменениях в России Медведев: Россия увеличила импортозамещение в нефтегазовой сфере до 70%

Россия достигла значимых результатов в ряде отраслей, несмотря на западные санкции, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на форуме «Есть результат» в Екатеринбурге. По его словам, в нефтегазовой сфере уровень импортозамещения превысил 70%, передает ТАСС.

Замглавы СБ также отметил, что Россия постепенно возвращается на мировой рынок гражданского авиастроения. Он добавил, что растет доля российского оборудования в нефтегазовой сфере, хотя попытки ограничить поставки ключевых технологий все же предпринимались.

Кроме того, как уточнил Медведев, российский оборонно-промышленный комплекс показал высокие возможности в импортозамещении. Он подчеркнул, что в ряде отраслей пришлось фактически заново выстроить всю производственную цепочку и теперь все необходимые узлы выпускаются внутри страны.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о заинтересованности США в отмене санкций против России из-за потенциальных совместных проектов. По его словам, Вашингтон также откажется от ограничений из-за крупных убытков американских компаний.