Яблочный пирог с заварным кремом: тонкая основа и много нежной начинки — пошаговый рецепт

Открыт рецепт идеального яблочного пирога с заварным кремом — десерта с тонкой хрустящей основой и большим количеством невероятно нежной кремовой начинки.

Вкус — это роскошное сочетание: сладость и легкая кислинка печеных яблок, ванильная сливочность заварного крема и хруст маслянистого теста.

Для теста понадобится: 150 г муки, 75 г холодного сливочного масла, 50 г сахара, 1 яйцо, щепотка соли. Для заварного крема: 500 мл молока, 3 яйца, 150 г сахара, 40 г кукурузного крахмала, 1 ч. л. ванильного экстракта. Для начинки: 4 кисло-сладких яблока.

Пошаговый рецепт: приготовьте тесто — смешайте муку с сахаром и солью, натрите в нее холодное масло, добавьте яйцо, замесите ком, заверните в пленку и уберите в холод на 30 минут. Раскатайте тесто в тонкий круг и выложите в разъемную форму, сделав бортики. Наколите вилкой и выпекайте 10–15 минут при 180 °C. Яблоки нарежьте тонкими дольками, выложите на основу. Для крема: взбейте яйца с сахаром и крахмалом, постепенно влейте горячее молоко, постоянно помешивая. Перелейте в ковшик и варите на среднем огне, помешивая, до загустения. Снимите, добавьте ваниль. Горячим кремом залейте яблоки в форме. Разогрейте духовку до 160 °C. Выпекайте пирог 35–45 минут, пока крем не схватится и не подрумянится. Полностью остудите в форме, затем уберите в холод на несколько часов.

Ранее стало известно, как приготовить рулет из замороженной вишни и пачки слоеного теста.