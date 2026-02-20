Пышные оладьи на молоке: секрет воздушной текстуры — готовы за 20 минут

Многие уверены, что по-настоящему пышные оладьи можно приготовить только на кислом кефире или дрожжах. Но этот рецепт разбивает стереотипы: обычное свежее молоко в сочетании с правильной техникой дает результат, от которого захватывает дух.

В глубокой миске взбейте одно яйцо со столовой ложкой сахара и щепоткой соли до легкой пены. Влейте 200 мл молока комнатной температуры — не берите холодное, тесто должно быть теплым для лучшей реакции. Отдельно смешайте 250 г просеянной муки с чайной ложкой разрыхлителя. Просейте муку обязательно, желательно даже дважды — это насытит ее кислородом, и оладьи получатся выше и воздушнее.

Постепенно введите сухую смесь в жидкую, аккуратно перемешивая венчиком. Здесь главное — не перестараться: как только исчезнут комочки, остановитесь. Долгое вымешивание разрушает пузырьки и делает тесто плотным. Консистенция должна напоминать густую сметану, которая медленно стекает с ложки, а не льется.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выкладывайте тесто столовой ложкой, оставляя между оладьями расстояние — они увеличатся в размере. Жарьте под крышкой 2-3 минуты до появления пузырьков на поверхности, затем переверните и готовьте еще 1-2 минуты без крышки. Крышка на первом этапе — важное условие: она создает эффект пароварки, и оладьи поднимаются выше.

Совет: чтобы тесто получилось идеальной густоты, не высыпайте всю муку сразу. Оставьте немного и добавляйте по необходимости — качество муки разное, и иногда ее требуется чуть больше или меньше.

