Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 10:00

Пышные оладьи на молоке: секрет воздушной текстуры — готовы за 20 минут

Пышные оладьи: простой рецепт Пышные оладьи: простой рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие уверены, что по-настоящему пышные оладьи можно приготовить только на кислом кефире или дрожжах. Но этот рецепт разбивает стереотипы: обычное свежее молоко в сочетании с правильной техникой дает результат, от которого захватывает дух.

В глубокой миске взбейте одно яйцо со столовой ложкой сахара и щепоткой соли до легкой пены. Влейте 200 мл молока комнатной температуры — не берите холодное, тесто должно быть теплым для лучшей реакции. Отдельно смешайте 250 г просеянной муки с чайной ложкой разрыхлителя. Просейте муку обязательно, желательно даже дважды — это насытит ее кислородом, и оладьи получатся выше и воздушнее.

Постепенно введите сухую смесь в жидкую, аккуратно перемешивая венчиком. Здесь главное — не перестараться: как только исчезнут комочки, остановитесь. Долгое вымешивание разрушает пузырьки и делает тесто плотным. Консистенция должна напоминать густую сметану, которая медленно стекает с ложки, а не льется.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выкладывайте тесто столовой ложкой, оставляя между оладьями расстояние — они увеличатся в размере. Жарьте под крышкой 2-3 минуты до появления пузырьков на поверхности, затем переверните и готовьте еще 1-2 минуты без крышки. Крышка на первом этапе — важное условие: она создает эффект пароварки, и оладьи поднимаются выше.

  • Совет: чтобы тесто получилось идеальной густоты, не высыпайте всю муку сразу. Оставьте немного и добавляйте по необходимости — качество муки разное, и иногда ее требуется чуть больше или меньше.

Кетоблины: разрешены даже на самой строгой диете!

Читайте также
Обычные сырники больше не в чести: делаю творожные оладьи на кефире — вот это вкуснотища без забот
Общество
Обычные сырники больше не в чести: делаю творожные оладьи на кефире — вот это вкуснотища без забот
Как приготовить блины на молоке: рецепт, который нельзя провалить
Семья и жизнь
Как приготовить блины на молоке: рецепт, который нельзя провалить
Русская классика: блинные конвертики с гречневой кашей и паштетом
Семья и жизнь
Русская классика: блинные конвертики с гречневой кашей и паштетом
Обычные сырники отдыхают! Теперь фаворит — сербские с брынзой и зеленью. Получаются нежнее и вкуснее
Общество
Обычные сырники отдыхают! Теперь фаворит — сербские с брынзой и зеленью. Получаются нежнее и вкуснее
Секрет шефа: как съесть гору блинов и не заметить лишних сантиметров
Семья и жизнь
Секрет шефа: как съесть гору блинов и не заметить лишних сантиметров
оладьи
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
продукты
простой рецепт
быстрый рецепт
Масленица
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Миронов назвал альтернативу повышению НДС до 22% на импорт
В кемеровском ТРЦ произошла драка
Названо число оставшихся на Украине истребителей F-16
Путин назначил нового замглавы МИД России
Стало известно, когда состоится новый раунд переговоров по Украине
Преемник Эпштейна выплатит компенсации всем оставшимся жертвам
В России могут создать спецэнергозоны для искусственного интеллекта
Работавшего в Донбассе итальянского журналиста задержали в Стамбуле
Назван новый посол России в Турции
В Госдуме ответили, зачем ЦБ хочет создать реестр финансовых инфлюенсеров
Россияне оценили работу Путина
США укрепят свои силы на Ближнем Востоке на фоне напряженности с Ираном
Дмитриев пошутил об Обаме-инопланетянине
ЕС готовит сенсационный шаг против танкеров с российской нефтью
Осужденный за проукраинские листовки художник умер от инфаркта
Мошенники обещают россиянам 80 тыс. рублей перед 23 Февраля
В России с марта начнет действовать ГОСТ на бананы
Стало известно, из-за кого могли ввести санкции Украины против Лукашенко
Названо число россиян, которые сэкономят на подарках к 23 Февраля и 8 Марта
Готовивший теракт агент Украины открыл огонь по силовикам
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.