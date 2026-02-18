Кетоблины: такие можно есть даже на самой строгой диете!

Представьте: Масленица, на столе стопка румяных блинов, а вы спокойно берете себе парочку и ни о чем не беспокоитесь. Это реальность, если знаешь правильный рецепт. Такие получаются тонкими, эластичными, с легким сливочным вкусом, и их можно есть с любыми разрешенными начинками — от красной рыбы до ягод.

Самый простой и беспроигрышный вариант готовится из четырех яиц и 100 г маскарпоне или другого жирного сливочного сыра комнатной температуры. Добавьте к ним чайную ложку соды (без горки), щепотку соли и, если хотите сладкие блинчики, немного подсластителя по вкусу (например эритрита).

Тщательно взбейте все миксером до полной однородности — тесто получится довольно жидким. Жарьте на хорошо разогретой сковороде, смазанной сливочным или кокосовым маслом, буквально по минуте с каждой стороны. Из этого количества выйдет 6–8 тонких блинчиков.

Совет: главный секрет, который уберет яичный привкус и сделает блины эластичными, перед замешиванием теста проколите каждый желток и снимите с него тонкую пленочку.

Готовые блинчики обязательно сложите стопкой и накройте пищевой пленкой или пакетом на 20 минут — они отдохнут, станут мягкими и не будут ломаться при сворачивании.

