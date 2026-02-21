Зимняя Олимпиада — 2026
Блины и капуста — это комбо стало моим топом к Масленице: нежная тушеная начинка, которую уплетают даже дети

Фото: D-NEWS.ru
Здесь нет места ни горечи, ни излишней кислоте, ни хрусту. Только сбалансированный вкус: легкая сладость от моркови и лука, приятная кислинка от томата и нежная сочная текстура самой капусты.

Для начинки беру половину среднего кочана белокочанной капусты (около 600–700 г), шинкую ее как можно тоньше. Одну крупную морковь тру на крупной терке, а одну луковицу мелко нарезаю. В глубокой сковороде или сотейнике с толстым дном разогреваю 3-4 столовые ложки растительного масла. Сначала обжариваю лук до прозрачности, затем добавляю морковь и пассерую еще 5 минут. К овощам выкладываю всю нашинкованную капусту, добавляю 2 столовые ложки томатной пасты, 1 чайную ложку сахара, соль и черный перец по вкусу. Все хорошо перемешиваю, чтобы капуста пропиталась маслом. Затем вливаю на дно примерно 100 мл воды или овощного бульона, накрываю крышкой и томлю на самом медленном огне не менее 30–40 минут, периодически помешивая. Важно, чтобы капуста хорошенько протушилась и стала совсем мягкой. Если жидкость выкипает, можно подливать еще немного воды. За 5 минут до готовности снимаю крышку, чтобы лишняя влага испарилась, и добавляю мелко рубленную зелень укропа. Даю начинке полностью остыть — так она станет еще вкуснее и ее будет удобнее заворачивать в блины.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
