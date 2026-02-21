Зимняя Олимпиада — 2026
Вместо ужинов готовлю постный картофельный салат: настолько сытный, что насыщает до утра

Фото: D-NEWS.ru
Вместо ужинов готовлю постный картофельный салат. Этот сытный микс с маринованным луком, картофелем и хрустящими огурцами заткнет за пояс любой мясной аналог. Настолько сытный, что насыщает до утра!

Для приготовления понадобится: 4–5 средних картофелин, 1 крупная красная луковица, 3–4 средних маринованных огурца, большой пучок укропа, пучок петрушки, 3–4 ст. л. постного майонеза, соль, черный перец. Для маринада лука: 2 ст. л. яблочного или обычного уксуса, 2 ст. л. воды, 1 ч. л. сахара, щепотка соли.

Рецепт: лук нарежьте тонкими полукольцами. Смешайте уксус, воду, сахар и соль, залейте лук и оставьте минимум на 20 минут. Картофель отварите в мундире, остудите, очистите и нарежьте средними кубиками. Огурцы нарежьте мелкими кубиками. Зелень мелко порубите. С маринованного лука слейте жидкость. В большой миске аккуратно смешайте картофель, огурцы, маринованный лук и зелень. Добавьте постный майонез, соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте. Дайте салату настояться в холодильнике 30–40 минут — за это время вкусы соединятся, и блюдо заиграет полной гаммой.

Ранее стало известно, как сделать овощной салат из капусты и огурца: все дело в необычной заправке без майонеза.

Проверено редакцией
