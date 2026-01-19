На Сумском направлении командование Вооруженных сил Украины передало батальон из недавно сформированной 160-й отдельной механизированной бригады в распоряжение 71-й отдельной аэромобильной бригады, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, этот батальон будет задействован в авангарде штурмовых действий.
Ранее штурмовик 394-го мотострелкового полка группировки войск «Восток» с позывным Артем заявил, что операторы украинских беспилотников, дислоцировавшиеся в населенном пункте Прилуки Запорожской области, задействовали от 10 до 20 дронов на одного российского солдата. По его словам, иногда «птичек» и вовсе могло не хватать.
До этого сообщалось, что в результате удара реактивной системы залпового огня «Град» Вооруженные силы Украины потеряли до 20 военнослужащих и три единицы техники. Расчет разведывательного беспилотника выявил укрепления и скопление противника в поселке Артем. Удалось уничтожить и украинский полевой склад боеприпасов. Операцию успешно провели бойцы группировки «Юг».