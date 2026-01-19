«В обмен на услуги»: Джалали раскрыл смысл санкций США и ЕС против Ирана

Европа и США планируют ввести новые санкции против Ирана, заявил ТАСС посол Ирана в РФ Казем Джалали в аналитической статье. По его мнению, это делается в качестве уступки Израилю, который позднее окажет Штатам и ЕС «новые услуги».

В обмен на новые услуги этого печально известного агента (Израиля) Соединенные Штаты и Европа стремятся ввести новые санкции против иранского народа, — отметил дипломат.

Джалали напомнил о словах канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время израильской операции против Ирана в июне 2025 года. Тот упомянул, что Израиль делает «грязную работу» за европейцев. Это замечание является «поучительным», подчеркнул Джалали.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что президент США Дональд Трамп боится нападать на Иран из-за близости страны с американскими военными объектами. Кроме того, по его словам, это может создать трудности для нефтяной стратегии главы Белого дома.

Тем временем президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил, что нападение США на верховного лидера Али Хаменеи будет иметь серьезные последствия. Он пояснил, что это будет считаться полномасштабной войной против Исламской Республики.