Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 07:43

«В обмен на услуги»: Джалали раскрыл смысл санкций США и ЕС против Ирана

Джалали: Европа и США стремятся ввести новые санкции против Тегерана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Европа и США планируют ввести новые санкции против Ирана, заявил ТАСС посол Ирана в РФ Казем Джалали в аналитической статье. По его мнению, это делается в качестве уступки Израилю, который позднее окажет Штатам и ЕС «новые услуги».

В обмен на новые услуги этого печально известного агента (Израиля) Соединенные Штаты и Европа стремятся ввести новые санкции против иранского народа, — отметил дипломат.

Джалали напомнил о словах канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время израильской операции против Ирана в июне 2025 года. Тот упомянул, что Израиль делает «грязную работу» за европейцев. Это замечание является «поучительным», подчеркнул Джалали.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что президент США Дональд Трамп боится нападать на Иран из-за близости страны с американскими военными объектами. Кроме того, по его словам, это может создать трудности для нефтяной стратегии главы Белого дома.

Тем временем президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил, что нападение США на верховного лидера Али Хаменеи будет иметь серьезные последствия. Он пояснил, что это будет считаться полномасштабной войной против Исламской Республики.

Иран
санкции
США
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Армия России полностью интегрировала барражирующие боеприпасы «Куб»
Россияне пожаловались на сбой в популярном приложении заказа продуктов
«В обмен на услуги»: Джалали раскрыл смысл санкций США и ЕС против Ирана
«Могло быть и 20»: боец рассказал, как ВСУ атаковали одного солдата
Россиянкам объяснили, грешно ли не брать фамилию мужа
Медведев стартовал на Australian Open с победы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 января: инфографика
Свыше 20 беспилотников устроили налет на Воронежскую область
Силы ПВО сбили 92 украинских беспилотника над Россией за ночь
«Хотим, чтобы Россия проиграла»: в США осознали свою давнюю ошибку
Россиянам рассказали, почему нельзя оставлять деньги на вкладе дольше срока
Завтрак чемпионов: ячневая каша на воде — дешево, быстро и очень вкусно!
Краснов разъяснил кадровые изменения в судебной системе
«Летит фронтально»: мощная магнитная буря накроет Землю в ближайшие дни
Врач раскрыл, из-за чего может развиться аллергия на мороз
Экс-менеджер Роскосмоса нанес ущерб Минобороны РФ почти в 620 млн рублей
Климатическое чудо: дожди, до +6. В феврале в Россию придет весна?
«Жемчужины русской природы»: Золотое кольцо расширится, куда поехать
В Британии рассказали, чем станет продажа Гренландии для Киева
Стоимость пенсионного балла в России увеличилась с 2026 года
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.