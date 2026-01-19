Медведев стартовал на Australian Open с победы Медведев стартовал на Australian Open с победы в игре с де Йонгом

Первая ракетка России Даниил Медведев, посеянный под 11-м номером, вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Встреча проходит на хардовых кортах Мельбурна.

В матче первого круга Медведев обошел нидерландца Йеспера де Йонга со счетом 7:5, 6:2, 7:6 (7:2). Игра продлилась почти три часа. Известно, что это первая победа Медведева в матче турнира Большого шлема с прошлогоднего Australian Open, таким образом оборвав серию из трех вылетов в первых раундах на мейджорах.

Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил что Даниил Медведев и Мирра Андреева имеют лучшие шансы среди российских теннисистов на Australian Open. Он назвал неплохими их результаты в начале сезона.

До этого выяснилось, что российский теннисист Даниил Сарксян будет выступать за сборную Армении, следует из его обновленного профиля на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). За последние два года 19-летний спортсмен постепенно поднимался в рейтинге ATP в одиночном разряде: если в конце 2023 года он держался в районе 1300–1400-х позиций, то в течение 2024 года ему удалось закрепиться ближе к топ-1200.