Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 07:30

Медведев стартовал на Australian Open с победы

Медведев стартовал на Australian Open с победы в игре с де Йонгом

Даниил Медведев Даниил Медведев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Первая ракетка России Даниил Медведев, посеянный под 11-м номером, вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Встреча проходит на хардовых кортах Мельбурна.

В матче первого круга Медведев обошел нидерландца Йеспера де Йонга со счетом 7:5, 6:2, 7:6 (7:2). Игра продлилась почти три часа. Известно, что это первая победа Медведева в матче турнира Большого шлема с прошлогоднего Australian Open, таким образом оборвав серию из трех вылетов в первых раундах на мейджорах.

Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил что Даниил Медведев и Мирра Андреева имеют лучшие шансы среди российских теннисистов на Australian Open. Он назвал неплохими их результаты в начале сезона.

До этого выяснилось, что российский теннисист Даниил Сарксян будет выступать за сборную Армении, следует из его обновленного профиля на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). За последние два года 19-летний спортсмен постепенно поднимался в рейтинге ATP в одиночном разряде: если в конце 2023 года он держался в районе 1300–1400-х позиций, то в течение 2024 года ему удалось закрепиться ближе к топ-1200.

Австралия
теннисисты
теннис
Даниил Медведев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Армия России полностью интегрировала барражирующие боеприпасы «Куб»
Россияне пожаловались на сбой в популярном приложении заказа продуктов
«В обмен на услуги»: Джалали раскрыл смысл санкций США и ЕС против Ирана
«Могло быть и 20»: боец рассказал, как ВСУ атаковали одного солдата
Россиянкам объяснили, грешно ли не брать фамилию мужа
Медведев стартовал на Australian Open с победы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 января: инфографика
Свыше 20 беспилотников устроили налет на Воронежскую область
Силы ПВО сбили 92 украинских беспилотника над Россией за ночь
«Хотим, чтобы Россия проиграла»: в США осознали свою давнюю ошибку
Россиянам рассказали, почему нельзя оставлять деньги на вкладе дольше срока
Завтрак чемпионов: ячневая каша на воде — дешево, быстро и очень вкусно!
Краснов разъяснил кадровые изменения в судебной системе
«Летит фронтально»: мощная магнитная буря накроет Землю в ближайшие дни
Врач раскрыл, из-за чего может развиться аллергия на мороз
Экс-менеджер Роскосмоса нанес ущерб Минобороны РФ почти в 620 млн рублей
Климатическое чудо: дожди, до +6. В феврале в Россию придет весна?
«Жемчужины русской природы»: Золотое кольцо расширится, куда поехать
В Британии рассказали, чем станет продажа Гренландии для Киева
Стоимость пенсионного балла в России увеличилась с 2026 года
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.