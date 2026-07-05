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05 июля 2026 в 14:25

Северная Европа восстала против «яблочной» диктатуры Брюсселя

FT: Дания, Швеция и Финляндия начали борьбу против стандартов ЕК по сидрам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Евросоюз оказался в центре гастрономического спора: Дания, Швеция и Финляндия выступили против инициативы Еврокомиссии закрепить название «сидр» исключительно за напитками на основе яблочного и грушевого сока, сообщает Financial Times. Издание окрестило разгорающийся конфликт «сидровыми войнами».

Скандинавские производители, десятилетиями выпускающие сидры с вишней, черной смородиной, малиной и другими ягодами, опасаются, что новый регламент ЕС фактически вытеснит их продукцию с рынка или заставит переименовывать ее в «напитки на основе сидра», что может серьезно ударить по продажам. Еврокомиссия, в свою очередь, настаивает на защите классических рецептов, подразумевая под сидром только яблочную или грушевую основу.

Однако северные парламентарии и местные производители видят в этом шаге попытку французских и испанских виноделов обезопасить свой традиционный сегмент за счет унификации правил в ущерб многолетним кулинарным традициям Скандинавии. К дискуссии присоединился и датский холдинг Carlsberg, владеющий популярным брендом Somersby, который производит десятки вариаций сидра по всей Европе. В компании уже заявили, что предлагаемые стандарты, наоборот, запутают потребителя, создадут ненужные барьеры и расколят внутренний рынок ЕС, что противоречит заявленному курсу на упрощение регуляторной среды.

Ранее сообщалось, что вопрос ограничения углеродных выбросов стал главным препятствием на переговорах между Евросоюзом и Великобританией. Стороны пытаются согласовать параметры взаимной привязки национальных программ по сокращению выбросов к встрече лидеров на саммите в конце 2026 года.

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