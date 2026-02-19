Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 12:12

Мосметро отреагировало на сообщение о взрыве на Бутовской линии

Мосметро: на Бутовской линии произошла техническая неисправность поезда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На Бутовской линии Московского метрополитена, на станции «Битцевский парк», произошла техническая неисправность поезда, заявили NEWS.ru в пресс-службе Мосметро. Там добавили, что в момент обнаружения неполадок в работе состава никакой угрозы для жизни и здоровья пассажиров не существовало. Специалисты подчеркнули, что в настоящее время движение поездов на линии осуществляется по графику.

Движение на Бутовской линии осуществляется по графику. Ранее на станции «Битцевский парк» для проверки был остановлен поезд, у которого была зафиксирована техническая неисправность. Безопасности пассажиров ничего не угрожает. Точные причины установит специальная комиссия, — пояснили в пресс-службе Мосметро.

Ранее сообщалось, что в московском метро на станции «Битцевский парк» произошел взрыв оборудования. По словам очевидцев, пассажирам пришлось пересаживаться на соседние линии. Telegram-канал «Новости Москвы» пишет, что причиной взрыва могла стать неисправность токоприемника или подвагонного оборудования.

метро
Москва
поезда
взрывы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
