Предприниматель дала советы, как начать вести активный образ жизни

Страх неудачи может мешать начать вести активный образ жизни, рассказала «МК в Мурманске» предприниматель Элина Малагова. Она отметила, что спорт и физические активности не всегда должны быть дорогими и модными.

Предприниматель рассказала, что несовершенные, но ежедневные привычки также принесут положительные изменения. Она посоветовала не ставить перед собой глобальные цели, а начинать с малого, например, не стремиться к полному отказу от сладкого, а лишь немного урезать его в рационе.

Малагова подчеркнула, что устойчивые привычки формируются через маленькие, но регулярные шаги. Она отметила, что на пути к здоровому образу жизни важно не ругать себя, а задуматься, что именно привело к срыву или неудаче, и попытаться сменить обстоятельства.

Ранее психолог Дарья Ботвиновская рассказала, что чтобы сформировать полезные привычки, прежде всего нужно осознать их важность. Также, по ее словам, нельзя ругать себя, если выполнить задуманное не выходило раньше или получалось плохо.