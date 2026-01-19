Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 14:56

Врачи сотворили чудо и спасли пожилой женщине почти оторванную ногу

В Рузской больнице спасли ногу пациентке с открытым переломом после ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Медикам Рузской больницы удалось сохранить конечность 64-летней пациентке, пострадавшей в аварии с багги и доставленной с тяжелыми травмами ноги, сообщает Telegram-канал «Разборчивым почерком». Врачи диагностировали у женщины сложный открытый перелом голени, обширную рану в подколенной области и многочисленные ушибы.

После экстренной операции с фиксацией костей и пересадкой кожи перелом успешно сросся, а лечебный аппарат был снят. Пациентка, чья конечность теперь закреплена ортезом, готовится к выписке, и врачи прогнозируют полное восстановление подвижности ноги после реабилитации.

Ранее заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова сообщила, что хирурги Института оториноларингологии имени Свержевского спасли мужчину, страдавшего редким синдромом Минора. По ее словам, пациент слышал движение собственных глаз и биение сердца, а также испытывал проблемы с равновесием при малейших движениях головы.

Кроме того, пресс-служба Министерства здравоохранения Якутии сообщила о проведении уникальной хирургической операции по восстановлению глаза 34-летней местной жительнице. Пациентка едва не потеряла зрение после того, как маленький ребенок глубоко проткнул ее глазницу карандашом.

