15 января 2026 в 14:46

Врачи спасли зрение женщине, глаз которой проткнули карандашом

В Якутии офтальмологи спасли глаз женщине после глубокого ранения карандашом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Якутии врачи провели уникальную операцию по восстановлению глаза 34-летней женщине, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. Местная жительница едва не лишилась зрения из-за того, что маленький ребенок глубоко проткнул ее глазницу карандашом.

В Якутии 34-летней женщине случайно попали в глаз острым карандашом. Предмет повредил роговицу до глубоких слоев. Якутские офтальмологи смогли восстановить зрение пациентки, — сообщили в министерстве.

Там отметили, что инцидент произошел в Алданском районе во время новогодних каникул — 3 января. Травма, полученная женщиной, была очень серьезной: у пациентки диагностировали глубокое повреждение роговицы и склеры. Пациентку прооперировали, как только она поступила в больницу. Врачи выполнили хирургическую обработку раны и наложили шов на роговицу.

Операция прошла успешно, недавно пациентку выписали из больницы. Она находится на амбулаторном наблюдении, — заключили в ведомстве.

