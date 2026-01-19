Экс-футболист пробежал марафон с отмороженным пальцем

Бывший футболист Алексей Смертин отморозил палец на ноге во время марафона в Якутии, сообщает Mash Siberia. Инцидент произошел в середине дистанции, однако спортсмен продолжил и успешно завершил забег.

У меня был момент, когда я действительно начал подмерзать, и тело было скованное. И я что себе сказал? Сказал, что нужно мириться. <…> Смирись и просто прими правила игры. В какой-то момент реально отпустило. <…> Я просел по дороге посередине где-то там трассы, но в конце я выдал очень хорошую скорость. <…> Меня земля эта приняла, якутская, — рассказал Смертин.

Спортсмен отметил, что вовремя заметил отморожение, поэтому ситуация не привела к серьезным последствиям. В середине дистанции марафона Смертину было тяжело, но к финишу мужчина набрал скорость. По его словам, он поделился историей, чтобы предупредить других участников о сложных условиях якутской трассы.

Ранее жительница Якутска преодолела 100 тыс. шагов за 18 часов в 40-градусный мороз. Она разделила маршрут на четыре этапа, чтобы можно было согреться, однако к финишу у нее появились сильные боли в спине и коленях. Этой акцией она хотела испытать пределы своих возможностей и вдохновить других на активный образ жизни.