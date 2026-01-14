Россиянка прошла 100 тыс. шагов в условиях адского мороза

Жительница Якутска совершила экстремальный пеший марафон, преодолев 100 тыс. шагов в условиях 40-градусного мороза, сообщает MK.RU. На этот подвиг у нее ушло 18 часов.

Чтобы справиться с дистанцией, девушка разделила свой маршрут по заснеженному городу на четыре этапа, делая перерывы для того, чтобы отогреться. Во время пути ее лицо и ресницы покрывались инеем, а к финишу начали сказываться предельные нагрузки: появились сильные боли в спине и коленях. Россиянка завершила вызов к полуночи.

Как отметила сама горожанка, своей акцией она хотела испытать собственные пределы возможного и вдохновить других на активный образ жизни.

