14 января 2026 в 14:38

Россиянка прошла 100 тыс. шагов в условиях адского мороза

Жительница Якутска прошла 100 тыс. шагов в условиях 40-градусного мороза

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Жительница Якутска совершила экстремальный пеший марафон, преодолев 100 тыс. шагов в условиях 40-градусного мороза, сообщает MK.RU. На этот подвиг у нее ушло 18 часов.

Чтобы справиться с дистанцией, девушка разделила свой маршрут по заснеженному городу на четыре этапа, делая перерывы для того, чтобы отогреться. Во время пути ее лицо и ресницы покрывались инеем, а к финишу начали сказываться предельные нагрузки: появились сильные боли в спине и коленях. Россиянка завершила вызов к полуночи.

Как отметила сама горожанка, своей акцией она хотела испытать собственные пределы возможного и вдохновить других на активный образ жизни.

Ранее ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в московском регионе резко похолодает. По ее словам, аномальное понижение температуры случится перед крещенскими праздниками. Она отметила, что похолодает сразу на 10 градусов ниже нормы.

До этого климатолог Алексей Карнаухов рассказал, что природные аномалии в Москве будут происходить все чаще. Речь идет о ливневых наводнениях, смерчах и экстремальной жаре. Уже сейчас такие природные явления довольно часто происходят в столице.

