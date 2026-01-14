Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 14:18

Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москву придет аномальный холод

Синоптик Позднякова: в Москву придет аномальный холод перед Крещением

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Московском регионе резко похолодает, рассказала NEWS.ru ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, аномальное понижение температуры случится перед Крещением. Она отметила, что похолодает сразу на 10 градусов ниже нормы.

Уже в воскресенье в Московском регионе похолодает до минус 22–25 градусов. Сильные морозы будут как в ночное, так и в дневное время суток. Наиболее сильные морозы будут перед Крещением — 17 и 18 января. Температура резко понизится и все выходные будет ниже климатической нормы на 10 градусов. А сейчас у нас, кстати, отмечается некоторая слабоположительная аномалия. Вот и представьте, на сколько похолодает к выходным дням, — рассказала синоптик.

По ее словам, сильные морозы будут как в ночное, так и дневное время. Температура 17 января будет в пределах минус 15–17 градусов. На Крещение, 19-го, — минус 10–15, что на один или два градуса ниже климатической нормы.

Осадков или какого-то изменения снежного покрова при этом не ожидается, — прокомментировала Позднякова.

Ранее климатолог Алексей Карнаухов рассказал, что природные аномалии в Москве будут происходить все чаще. Речь идет о ливневых наводнениях, смерчах и об экстремальной жаре. Уже сейчас такие природные явления довольно часто происходят в столице.

Степанида Королева
С. Королева
