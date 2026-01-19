Норвегия вернет обратно военных из Гренландии

Двое норвежских военных, отправленных в Гренландию 15 января, вернутся в течение текущей недели обратно домой, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK со ссылкой на заявление ВС страны. Отмечается, что они находятся на острове для работы по определению возможностей «в целях укрепления безопасности в Арктике».

Норвежские вооруженные силы направили 15 января в Гренландию двух штаб-офицеров. На этой неделе по плану они вернутся домой, — говорится в сообщении.

Ранее глава британского МИД Иветт Купер заявила, что Великобритания одобряет идею о проведении операции НАТО под названием «Арктический часовой», направленной на укрепление сил Альянса в Арктике. По ее словам, миссия охватит в том числе Гренландию, Исландию, Финляндию и морские пути в регионе.

До этого политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что президент США Дональд Трамп стремится получить Гренландию для укрепления позиций республиканцев на предстоящих выборах в конгресс. При этом, по его мнению, высока вероятность того, что данный план потерпит неудачу.