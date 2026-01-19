Академик РАН рассказал о применении ИИ в трансплантологии Академик Готье: ИИ может помочь подбирать органы для трансплантации

Искусственный интеллект внедряется в практику российской трансплантологии для подбора донорских органов, заявил в ходе пресс-конференции главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава академик РАН Сергей Готье. По его словам, эта технология используется для анализа медицинских данных и поддержки врачебных решений, передает корреспондент NEWS.ru.

Академик РАН пояснил, что одной из ключевых задач ИИ является точный подбор донорского органа для конкретного реципиента по специальным программам. Данная система помогает решать сложные вопросы совместимости, которые требуют обработки огромного массива информации.

Ну и естественно, что на фоне развития диагностических способов, различных методик, аппаратуры, в частности возможности визуализации различных процессов организма и прочтения результатов, применение искусственного интеллекта в этой области более эффективно, чем даже самый опытный специалист, — сказал Готье.

Например, система способна анализировать результаты компьютерной томографии и предлагать врачу оптимальный план дальнейших действий. Таким образом, ИИ становится важным инструментом, который обрабатывает сложные данные и предоставляет медикам готовые выводы для принятия решений, заключил специалист.

Ранее Готье заявил, что ключевыми и пока нерешенными проблемами трансплантации человеку органов животных являются тканевая несовместимость и риск передачи вирусных инфекций. По его словам, хирургически подобные операции уже давно выполнимы, однако на пути к их широкой практике остается преодолеть фундаментальные биологические барьеры.