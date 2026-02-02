Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 04:20

Трансплантолог ответил на важнейший вопрос о гемодиализе

Трансплантолог Готье: пациенты с болезнью почек могут годами жить на гемодиализе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пациенты с почечной недостаточностью могут поддерживать свою жизнедеятельность на протяжении многих лет благодаря гемодиализу, заявил NEWS.ru директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов Минздрава России, главный внештатный специалист, трансплантолог Минздрава России Сергей Готье. Однако, по его словам, в данном случае оптимальным решением является трансплантация.

Гемодиализ — вид терапии, который может применяться у пациентов с хронической почечной недостаточностью, чтобы компенсировать работу отказавшего органа. Процедуру обычно проводят несколько раз в неделю: пациент приезжает в специализированный центр, и на несколько часов его подключают к аппарату, который очищает кровь. Люди могут годами жить на диализе, но, конечно, предпочтительным методом заместительной почечной терапии является трансплантация. Эта операция позволяет человеку жить полноценной жизнью: путешествовать, работать, завести семью и заниматься спортом, — поделился Готье.

Он подчеркнул, что для терапии требуется установка временного или постоянного катетера либо создание артерио-венозной фистулы. По словам врача, эти процедуры занимают значительное время и требуют регулярного посещения диализного центра.

Также существует перитонеальный диализ — для его проведения проводится имплантация катетера в брюшную полость. Процедура более травматична, и проводить диализную терапию сразу нельзя — требуется время на заживление. После этого несколько раз в день больному необходимо заливать диализный раствор через катетер, а затем сливать, — заключил Готье.

Ранее нефролог и диетолог Анна Коробкина предупредила, что чрезмерное потребление белка может привести к гиперфильтрации почек. По ее словам, на ранних стадиях заболевание способно не проявлять симптомы.

