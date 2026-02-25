Врач дала советы по профилактике рака молочной железы

Регулярные обследования помогут вовремя выявить рак молочной железы, рассказала врач-онколог Виктория Лихачева. В разговоре со «Здоровьем.Mail» специалист подчеркнула, что важно не ждать проявления симптомов, а внимательно следить за своим здоровьем под контролем медиков.

Самая эффективная стратегия — не ждать симптомов. Регулярные обследования позволяют выявлять болезнь тогда, когда лечение максимально эффективно, — пояснила онколог.

Кроме того, по ее словам, следует следить за массой тела, отказаться от курения и употреблять алкоголь в умеренном количестве. Специалист рассказала, что в качестве профилактике поможет и физическая активность.

Ранее хирург Джеймс Кинросс заявил, что для своевременного обнаружения ранних симптомов рака кишечника важно тщательно отслеживать любые изменения в стуле. Врач настоятельно рекомендовал следить за его частотой, консистенцией, формой и цветом.