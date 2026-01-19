На Землю вернулся переживший столкновение с космическим мусором модуль В Китае приземлился посадочный модуль китайского корабля «Шэньчжоу-20»

Модуль китайского космического корабля «Шэньчжоу-20» успешно приземлился, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР. Посадка состоялась 19 января в 04:34 по московскому времени в автономном районе Внутренняя Монголия.

Возвращаемая капсула космического корабля «Шэньчжоу-20» успешно приземлилась на посадочной площадке Дунфэн (автономный район Внутренняя Монголия), — отметили в Управлении.

Возвращение экипажа на Землю было запланировано на 5 ноября, однако его отложили из-за столкновения корабля с космическим мусором. Лететь домой астронавтам пришлось на пилотируемом корабле «Шэньчжоу-21», а «Шэньчжоу-20» остался на орбите. Теперь вернулся и сам модуль, находившиеся в нем предметы не пострадали, миссию признали успешно завершенной.

Ранее сообщалось, что в Китае провалилась миссия по запуску спутника «Шицзянь-32» на космодроме Сичан. Спутник с ракетой-носителем «Чанчжэн-3Б» запустили в небо 16 января, однако в ходе полета произошла аномалия. На фоне инцидента власти проводят расследование.

До этого Роскосмос опубликовал кадры прибытия корабля Crew Dragon компании SpaceX на Землю. Капсула с международным экипажем на борту, включая российского космонавта Олега Платова, приводнилась в Атлантическом океане у побережья Флориды.