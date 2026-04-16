Вместо скучных сырников — хрустящее буррито: сочное, сытное и с расплавленным сыром. Объедение на завтрак

Беру курицу, фасоль и тортильи — и за 20 минут готовлю буррито, которое получается сочным, сытным и таким вкусным, что домашние просят добавки. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или обеда, когда хочется чего-то необычного, сытного и очень аппетитного.

Получается обалденная вкуснятина: мягкая тортилья, а внутри — сочная курица с луком и перцем, нежная фасоль, расплавленный сыр и ароматные специи.

Для приготовления вам понадобится: 300 г куриного филе, 4 тортильи (лепешки для буррито), 1 банка консервированной фасоли (200 г), 1 луковица, 1 болгарский перец, 100 г твердого сыра, 2 столовые ложки томатной пасты, соль, перец, паприка, растительное масло. Курицу нарежьте кубиками, обжарьте с луком и перцем до готовности, добавьте фасоль, томатную пасту и специи, тушите 5 минут.

Тортильи слегка подогрейте на сковороде. Выложите начинку на каждую лепешку, посыпьте тертым сыром, сверните плотным рулетом. Обжарьте буррито на сухой сковороде с двух сторон до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной или сальсой. Это блюдо станет вашим любимым.

