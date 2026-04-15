Никакой возни с тостами: кесадилья по-турецки с яйцом, курицей и зеленью — новый хит для завтрака

Беру тортильи, яйца и курицу — и за 10 минут готовлю кесадилью, которая стала любимым завтраком всей семьи. Бутерброды отдыхают: это блюдо сытнее, вкуснее и готовится быстрее.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для быстрого завтрака, когда хочется накормить всех сытно и вкусно без лишних хлопот. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая тортилья с золотистой корочкой, а внутри — нежная яичница, сочная курица, расплавленный сыр и ароматная зелень.

Для приготовления вам понадобится: 2 тортильи (лепешки для кесадильи), 2 яйца, 100 г отварной курицы, 50 г твердого сыра, пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), соль, перец, растительное масло. Курицу нарежьте мелкими кубиками, зелень мелко порубите. Одну тортилью выложите на разогретую сковороду с маслом, посыпьте сыром, сверху — курицу и зелень. Вбейте яйца, посолите, поперчите, накройте второй тортильей. Жарьте с двух сторон до золотистой корочки и полного расплавления сыра. Подавайте горячей, нарезав на треугольники. Этот завтрак обожает вся семья.

