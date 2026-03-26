Вместо надоевшей шаурмы делаю кесадильи — с индейкой и сливочно-грибным соусом они получаются особенно вкусными

Вместо надоевшей шаурмы делаю кесадильи — с индейкой и сливочно-грибным соусом они получаются особенно вкусными

Готовим кесадильи с тянущейся начинкой. Снаружи тонкая румяная лепёшка с хрустящей корочкой, а внутри — сочная начинка, тянущийся сыр и нежный соус, который делает всё блюдо почти ресторанным. Это как раз тот вариант, когда обычный ужин готовится быстро, а выглядит и ощущается намного интереснее.

Для 3–4 порций нужны тортильи — 4 шт., филе индейки — 400 г, шампиньоны — 250 г, лук — 1 шт., сыр твёрдый или моцарелла — 150 г, сливки 20% — 150 мл, чеснок — 2 зубчика, растительное масло — 1 ст. л., соль, перец и итальянские травы по вкусу.

Сначала нарезаю индейку небольшими кусочками и быстро обжариваю до лёгкой румяности. Отдельно готовлю лук с грибами, чтобы они стали мягкими и ароматными. Затем добавляю чеснок, вливаю сливки, приправляю и даю соусу немного загустеть. После этого соединяю его с индейкой — начинка получается очень сочной и насыщенной.

Дальше всё просто: на половину тортильи выкладываю начинку, добавляю тёртый сыр и накрываю второй половиной. Обжариваю кесадилью на сухой сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Сыр внутри расплавляется, лепёшка становится хрустящей, а начинка — нежной и очень аппетитной. Получается быстрый ужин, который хочется повторять снова.

Ранее мы делились рецептом крабовых тарталеток в духовке. Горячая закуска, которую первой разбирают со стола.