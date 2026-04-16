16 апреля 2026 в 17:35

Мясо, картошка и сырная шапка — эта запеканка просится на стол каждый день. Беляши отдыхают

Беру фарш, картошку и грибы — и готовлю запеканку, которая получается сочной, ароматной и такой красивой, что не стыдно подать даже на праздничный стол. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для семейного ужина или обеда, когда хочется накормить всех сытно и вкусно без лишних хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: нежный картофельный слой, сочный мясной фарш с луком, ароматные шампиньоны и румяная сырная корочка, которая делает запеканку настоящим украшением стола.

Для приготовления вам понадобится: 500 г мясного фарша, 4 картофелины, 200 г шампиньонов, 1 луковица, 150 г твёрдого сыра, 2 яйца, 100 мл сливок или сметаны, соль, перец, растительное масло. Картофель натрите на крупной тёрке, посолите. Лук и грибы мелко нарежьте, обжарьте до готовности, добавьте фарш, жарьте до полуготовности, посолите, поперчите.

Форму смажьте маслом, выложите половину картофеля, затем фарш с грибами, сверху — оставшийся картофель. Яйца взбейте со сливками, залейте запеканку, посыпьте тёртым сыром. Запекайте при 180°С 35–40 минут до золотистой корочки. Подавайте горячей — это блюдо исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

Мария Левицкая
М. Левицкая
