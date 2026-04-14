Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 13:05

Шинкую капусту и заливаю кипятком: капустная запеканка с фаршем по самому вкусному рецепту. Простой приём, который делает блюдо нежным

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда впервые увидела этот способ — просто залить капусту кипятком, — не придала значения. Но именно он делает всю разницу. Благодаря этому приёму запеканка получается мягкой, сочной и совсем не «тяжёлой», хотя в составе есть фарш. Теперь готовлю её именно так — быстро, просто и всегда удачно.

Вообще капустные блюда часто недооценивают, а зря. Здесь всё идеально сбалансировано: нежная основа, сытная мясная часть и лёгкая сливочная заливка. Подходит и для ужина, и для тех, кто следит за питанием.

Ингредиенты: капуста — 500 г, куриный фарш — 200 г, яйца — 2 шт., сметана 10% — 6 ст. л., лук — 1 шт., морковь — 1 шт., зелень и специи — по вкусу, лёгкий сыр — 50 г.

Капусту шинкуем и заливаем кипятком на 10–15 минут — она становится мягче и быстрее пропекается. В это время фарш обжариваем с луком и морковью на сильном огне буквально 5 минут. С капусты сливаем воду, смешиваем её с зажаркой, добавляем зелень, соль и специи.

Выкладываем массу в форму. Для заливки соединяем яйца со сметаной и тёртым сыром, перемешиваем и равномерно распределяем сверху. Отправляем в духовку при 180 градусах на 40–50 минут.

Проверено редакцией
капуста
фарш
запеканки
простой рецепт
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На ЗАЭС отключилась последняя линия энергоснабжения
Петербургский школьник выстрелил в девочку из ракетницы из-за случайности
Товарный знак Lada Yashma зарегистрировали в России
Зеленский раскрыл, когда отремонтируют нефтепровод «Дружба»
Памфилова раскрыла, когда ждать президентский указ о выборах
Дети «исчезнут» из загранпаспортов россиян
Политолог назвал следующий возможный шаг Трампа в отношении Ирана
Прародительница восточнославянских книг ушла с молотка за 4,8 млн рублей
Американист оценил планы Трампа на Кубу после завершения конфликта в Иране
В Театре на Малой Ордынке пройдет премьера спектакля «Царский путь»
Власти Перми рассказали о состоянии женщины, на которую напала собака
Стало известно, когда Украина сможет получить первый транш по кредиту ЕС
«Балтийский блицкриг»: рассекречен жуткий сценарий войны России с НАТО
Москвичам раскрыли, ждать ли снегопадов во второй половине весны
В Пакистане задержали 16 подозреваемых в подготовке терактов против полиции
Российский город лишили парада Победы
Иран и США пока не договорились о дате следующего раунда переговоров
Новые правила готовят для постояльцев отелей в России
Мерц сообщил плохие новости призывникам с Украины
Автора хитов Пугачевой и Леонтьева экстренно госпитализировали
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.