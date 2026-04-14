Шинкую капусту и заливаю кипятком: капустная запеканка с фаршем по самому вкусному рецепту. Простой приём, который делает блюдо нежным

Когда впервые увидела этот способ — просто залить капусту кипятком, — не придала значения. Но именно он делает всю разницу. Благодаря этому приёму запеканка получается мягкой, сочной и совсем не «тяжёлой», хотя в составе есть фарш. Теперь готовлю её именно так — быстро, просто и всегда удачно.

Вообще капустные блюда часто недооценивают, а зря. Здесь всё идеально сбалансировано: нежная основа, сытная мясная часть и лёгкая сливочная заливка. Подходит и для ужина, и для тех, кто следит за питанием.

Ингредиенты: капуста — 500 г, куриный фарш — 200 г, яйца — 2 шт., сметана 10% — 6 ст. л., лук — 1 шт., морковь — 1 шт., зелень и специи — по вкусу, лёгкий сыр — 50 г.

Капусту шинкуем и заливаем кипятком на 10–15 минут — она становится мягче и быстрее пропекается. В это время фарш обжариваем с луком и морковью на сильном огне буквально 5 минут. С капусты сливаем воду, смешиваем её с зажаркой, добавляем зелень, соль и специи.

Выкладываем массу в форму. Для заливки соединяем яйца со сметаной и тёртым сыром, перемешиваем и равномерно распределяем сверху. Отправляем в духовку при 180 градусах на 40–50 минут.

