Иммунолог раскрыл неочевидное последствие перенесенного штамма «стратус»

После перенесенного штамма коронавируса «стратус» человек может столкнуться с развитием поллиноза, заявил KP.RU иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. По его словам, в зоне риска находятся люди с предрасположенностью к аллергии и ослабленным иммунитетом.

Коронавирус провоцирует внутрисосудистое воспаление, то есть все сосуды во всех органах чуть-чуть воспаляются. У кого-то может затронуть сосуды в мозге, и у них будут когнитивные нарушения. У кого-то пройдется по внутренним органам: кишечнику, поджелудочной и почкам. А у кого-то — по слизистым оболочкам. И, соответственно, если у человека была предрасположенность к аллергии, то она может выстрелить, — объяснил Болибок.

Врач отметил, что к нему обращались пациенты, у которых аллергия внезапно появилась уже в зрелом возрасте. По мнению аллерголога, со временем иммунная система ослабилась, а перенесенное заболевание стало триггером к появлению аллергии.

Ранее иммунолог Павел Бережанский заявил, что стресс может стать причиной аллергии во взрослом возрасте. По его словам, также важны регион проживания и наследственность.