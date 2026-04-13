Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 17:35

Три слоя и никаких хитростей: готовлю уютный ужин — вкусный пирог с капустой и ветчиной сметают со стола мгновенно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру ветчину, капусту и яйца — и готовлю заливной пирог, который сметают со стола мгновенно. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного ужина или обеда, когда хочется чего-то домашнего, но нет сил возиться со сложным тестом.

Получается обалденная вкуснятина: нежное, слегка влажное тесто, а внутри — сочная капуста с ароматной ветчиной, которые плавятся во рту и оставляют приятное послевкусие.

Для приготовления вам понадобится: 400 г капусты, 200 г ветчины, 3 яйца, 200 мл кефира, 200 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 50 г сливочного масла, соль, перец по вкусу. Капусту тонко нашинкуйте, обжарьте на масле до мягкости. Ветчину нарежьте кубиками. Яйца взбейте с кефиром, добавьте муку, разрыхлитель, соль и перец.

Тесто должно быть жидким, как на оладьи. В смазанную маслом форму выложите половину теста, сверху — капусту с ветчиной, залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180 °С 30–35 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым — этот пирог хорош и сам по себе, и со сметаной. Идеально для уютного семейного ужина.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Этот многолетник усыпает участок тысячами жемчужных звездочек с июня до заморозков. Растёт сам, цветёт ярко
Общество
Этот многолетник усыпает участок тысячами жемчужных звездочек с июня до заморозков. Растёт сам, цветёт ярко
Кокосовый красавчик печется за 20 минут: легкий торт без муки — нежный как «Рафаэлло»
Общество
Кокосовый красавчик печется за 20 минут: легкий торт без муки — нежный как «Рафаэлло»
Вместо скучных кексов — этот манник на йогурте: получается нежным, как суфле. И ни грамма муки
Общество
Вместо скучных кексов — этот манник на йогурте: получается нежным, как суфле. И ни грамма муки
Вместо скучных сырников — эти бомбочки: нежные, воздушные и с лимонной ноткой. И самовара чая мало
Общество
Вместо скучных сырников — эти бомбочки: нежные, воздушные и с лимонной ноткой. И самовара чая мало
Беру кефир и картошку, леплю «солнышки» — целая кастрюля нежных лепешек готова за полчаса
Общество
Беру кефир и картошку, леплю «солнышки» — целая кастрюля нежных лепешек готова за полчаса
рецепты
капуста
пироги
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали природный антибиотик
Экс-депутат Рады раскрыл последствия для Мадьяра отказа от помощи ВСУ
Госдума рассмотрит новые меры на пользу бойцов СВО
Мадьяр ответил на вопрос о судьбе проекта АЭС «Пакш-2»
Директора водоканала задержали после массового отравления
Американка не дышала 13 минут и вернулась с того света с посланием
Украинские мошенники украли в Москве медные провода на рекордную сумму
Стало известно, кто возглавил Российский Красный Крест
Комбригу ВСУ пригрозили отставкой за провал под Волчанском
«Костьми лягут»: раскрыты коварные планы НАТО на российский аналог Starlink
«Была надежда»: Покровская о снятии санкций с россиян в водных видах спорта
Российские ученые хотят отправить миссию к опасному астероиду
В Иране считают, что максимализм США «похоронил» все шансы на мир
«Краснодар» или «Зенит»: кто станет чемпионом, все расклады на концовку РПЛ
Брат Чекалина не смог сдержать эмоции после приговора родственнику
Мадьяр раскрыл, что будет делать при звонке от Путина
Обида на Добронравова, слова о Галкине, бездетность: как живет Дорогов
Экс-сенатор признан виновным в подготовке к убийству
«Имеют все шансы»: в Совфеде дали прогноз по отношениям России и Венгрии
Стало известно, куда «изгнали» бывшего мужа Лерчек
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.