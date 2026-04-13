Три слоя и никаких хитростей: готовлю уютный ужин — вкусный пирог с капустой и ветчиной сметают со стола мгновенно

Беру ветчину, капусту и яйца — и готовлю заливной пирог, который сметают со стола мгновенно. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного ужина или обеда, когда хочется чего-то домашнего, но нет сил возиться со сложным тестом.

Получается обалденная вкуснятина: нежное, слегка влажное тесто, а внутри — сочная капуста с ароматной ветчиной, которые плавятся во рту и оставляют приятное послевкусие.

Для приготовления вам понадобится: 400 г капусты, 200 г ветчины, 3 яйца, 200 мл кефира, 200 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 50 г сливочного масла, соль, перец по вкусу. Капусту тонко нашинкуйте, обжарьте на масле до мягкости. Ветчину нарежьте кубиками. Яйца взбейте с кефиром, добавьте муку, разрыхлитель, соль и перец.

Тесто должно быть жидким, как на оладьи. В смазанную маслом форму выложите половину теста, сверху — капусту с ветчиной, залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180 °С 30–35 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым — этот пирог хорош и сам по себе, и со сметаной. Идеально для уютного семейного ужина.

