13 апреля 2026 в 18:52

В ЦБ раскрыли опасности со стороны финансовых инфлюенсеров

ЦБ: недобросовестные блогеры могут использовать своих подписчиков для заработка

Недобросовестные блогеры зарабатывают на торговой активности своих подписчиков, сообщили в пресс-службе Банка России. В ведомстве подчеркнули, что распространяемая ими информация зачастую не соответствует действительности и может подталкивать людей к совершению рискованных финансовых операций.

Банк России отмечает широкое распространение практики недобросовестного поведения со стороны финансовых инфлюенсеров и блогеров. Все чаще встречаются случаи распространения заведомо ложной информации и информации, призывающей к совершению сделок с ценными бумагами, — отметили в ЦБ.

В Банке России также подчеркнули, что все, кто планирует нарушить закон, должны осознавать неизбежность наказания. Регулятор продолжит активно выявлять случаи манипулирования рынком. Для этого Банк России на постоянной основе осуществляет мониторинг биржевых торгов, используя специальное программное обеспечение. Оно позволяет фиксировать недобросовестные схемы поведения, в том числе со стороны администраторов и участников Telegram-каналов.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, что злоумышленники могут использовать фальшивые трансляции из храма на Пасху для распространения вредоносных ссылок. По его словам, мошенники также могут прибегать к созданию фейковых благотворительных сборов.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

