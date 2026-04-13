Неисправный микрофон чуть не убил джазовую певицу В Москве джазовую певицу ударило током от микрофона во время репетиции

В Москве 22-летнюю джазовую певицу Анну К. ударило током от микрофона во время репетиции в студии на Краснопролетарской улице, сообщает Telegram-канал «112». По данным источника, девушка держала микрофон и взяла телефон, подключенный к розетке. Из-за неисправности электрики ток прошел через руки. Пострадавшей пришлось вызвать скорую.

Трясло сильно, Анна упала, и это все прекратилось. Она говорила: «Я не могла отпустить ни то, ни другое». Понятно, что там была, скорее всего, судорога такая, что она просто не могла расцепить руки, — рассказала мама вокалистки.

Сейчас с девушкой все хорошо. По словам ее матери, удар током не повредил сердце. Анна сильно обожгла руки, но сейчас ей назначили обследования и скоро отпустят домой.

