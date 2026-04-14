Путин утвердил 40 членов Общественной палаты

Российский лидер Владимир Путин утвердил список из 40 членов Общественной палаты России, входящих в состав по президентской квоте, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Это решение дало старт очередному обновлению консультативного органа, в котором глава государства традиционно назначает часть участников.

Предыдущая ротация состава ОП РФ проводилась в апреле 2023 года. В тот раз «президентский список» обновился ровно на четверть.

Ранее назначение Виктора Мельника заместителем генерального прокурора России было утверждено указом президента. В новой должности он будет курировать работу надзорного ведомства в Дальневосточном федеральном округе. В свое время Мельник возглавлял прокуратуру Санкт-Петербурга.

До этого кадровые изменения затронули и российские дипломатические представительства. Так, Путин подписал указы о назначении новых послов в Зимбабве, Гане и Малави. Сергей Бердников будет одновременно руководить дипломатическими миссиями России в Зимбабве и Малави. Послом России в Гане назначен Андрей Ордаш.