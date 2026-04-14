Сенатор жестко высказался о захвате заложницы лудоманом

В России следует усилить надзор за деятельностью букмекерских контор во избежание трагических последствий, заявил NEWS.ru сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов, комментируя захват кассира такой организации во Владикавказе. По его словам, следует максимально оградить молодое поколение от влияния игрового бизнеса.

На фоне новостей о трагедиях, сопряженных с букмекерскими конторами, становится ясно, что это уже не вопрос «развлечений» или бизнеса. Это сфера, которая напрямую влияет на судьбы людей. Последние трагические случаи, произошедшие на фоне игровой зависимости, еще раз показывают масштаб проблемы и цену, которую общество за это платит. КПРФ последовательно выступает за кардинальное ужесточение регулирования рынка азартных игр, включая полный запрет рекламы букмекеров и онлайн-казино, а также усиление защиты несовершеннолетних от вовлечения в игровой мир, — поделился Гибатдинов.

Он отметил, что в Госдуме уже рассматривается инициатива об увеличении целевых отчислений букмекерских контор на развитие спорта. Однако, по словам депутата, в масштабах влияния игрового бизнеса на психику людей даже такая мера не будет соизмерима с тем уроном, который приносят букмекеры.

Считаю, что мы должны максимально оградить людей, а в частности детей, от любого контакта с игровым явлением. Я считаю недопустимым, чтобы несовершеннолетние вообще сталкивались с рекламой или даже упоминанием подобных сервисов в публичном пространстве. Сейчас КПРФ разрабатывает предложения, которые помогут добиться системных решений в этой сфере. Наша цель — снизить уровень игровой зависимости, усилить защиту граждан, и если не получится запретить, то мы будем добиваться перенаправления значительной части доходов игорного бизнеса в пользу общества и спорта, — резюмировал Гибатдинов.

Ранее мужчина, проигравший крупную сумму на ставках, напал на букмекерскую контору во Владикавказе и ранил сотрудницу заведения. При задержании правоохранителям пришлось выстрелить злоумышленнику в ногу.