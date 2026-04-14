Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 16:50

Сенатор жестко высказался о захвате заложницы лудоманом

Сенатор от КПРФ Гибатдинов призвал ужесточить контроль за букмекерами

Айрат Гибатдинов Айрат Гибатдинов Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В России следует усилить надзор за деятельностью букмекерских контор во избежание трагических последствий, заявил NEWS.ru сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов, комментируя захват кассира такой организации во Владикавказе. По его словам, следует максимально оградить молодое поколение от влияния игрового бизнеса.

На фоне новостей о трагедиях, сопряженных с букмекерскими конторами, становится ясно, что это уже не вопрос «развлечений» или бизнеса. Это сфера, которая напрямую влияет на судьбы людей. Последние трагические случаи, произошедшие на фоне игровой зависимости, еще раз показывают масштаб проблемы и цену, которую общество за это платит. КПРФ последовательно выступает за кардинальное ужесточение регулирования рынка азартных игр, включая полный запрет рекламы букмекеров и онлайн-казино, а также усиление защиты несовершеннолетних от вовлечения в игровой мир, — поделился Гибатдинов.

Он отметил, что в Госдуме уже рассматривается инициатива об увеличении целевых отчислений букмекерских контор на развитие спорта. Однако, по словам депутата, в масштабах влияния игрового бизнеса на психику людей даже такая мера не будет соизмерима с тем уроном, который приносят букмекеры.

Считаю, что мы должны максимально оградить людей, а в частности детей, от любого контакта с игровым явлением. Я считаю недопустимым, чтобы несовершеннолетние вообще сталкивались с рекламой или даже упоминанием подобных сервисов в публичном пространстве. Сейчас КПРФ разрабатывает предложения, которые помогут добиться системных решений в этой сфере. Наша цель — снизить уровень игровой зависимости, усилить защиту граждан, и если не получится запретить, то мы будем добиваться перенаправления значительной части доходов игорного бизнеса в пользу общества и спорта, — резюмировал Гибатдинов.

Ранее мужчина, проигравший крупную сумму на ставках, напал на букмекерскую контору во Владикавказе и ранил сотрудницу заведения. При задержании правоохранителям пришлось выстрелить злоумышленнику в ногу.

Власть
букмекеры
россияне
сенаторы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жительница Петербурга погибла при пожаре в квартире
Взрыв на электростанции в Индии унес жизни по меньшей мере 10 человек
США продлили «Лукойлу» санкционные каникулы
Путин назначил нового посла России в Новой Зеландии
Предполагаемого главаря ОПГ «Вахрушевские» задержали в Челябинской области
Невролог дала советы, как защититься от деменции
В Госдуме жестко высказались о прорыве дамбы в Дагестане
«Сонный туризм» набирает популярность у россиян
Кинолог объяснил, как вовремя определить депрессию у собаки
Роскомнадзор ответил на вопрос о блокировке издателя игр FIFA и The Sims
Мать бросила девочку-инвалидку в квартире без еды
Ставшего снайпером актера признали террористом и экстремистом
Деменция после 45 лет: кто в зоне риска, симптомы, методы лечения
Байрамов и Галузин обсудили вопросы безопасности РФ и Азербайджана
Врач назвала причины весенней агрессии
«Не на ту напал, дядя»: Боня осадила Милонова после слов об эскорте в Дубае
Приютили педофила на кухне: продавец табачки растлевал дочку
Росатом «слышит интерес» Венгрии к атомному проекту «Пакш-2»
Экс-нардеп высказался о будущем Буданова, решившего спорить с Зеленским
Парень напал на сестру, а затем изнасиловал и поджег ее
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.