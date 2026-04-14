14 апреля 2026 в 16:44

Полковник рассказал об отчаянном шаге ВСУ ради выживания под Сумами

Полковник Баранец: Сырский стягивает элитные батальоны под Сумы из-за провала

Фото: Социальные сети
Главком ВСУ Александр Сырский стягивает элитные подразделения на Сумское направление на фоне провала украинской обороны, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, российские войска продолжают наступление под Сумами, освобождая все больше населенных пунктов.

Наступление ВС РФ под Сумами идет сразу в двух направлениях. По целому ряду населенных пунктов мы можем сказать, что они уже освобождены. На Сумском направлении руководство украинской армии бьет тревогу. Именно туда, где мы очень серьезно продавливаем линию боевого соприкосновения в сторону противника, Сырский бросает элитные батальоны. Он снимает целые роты из сил специальной операции, даже с бригады охраны украинского Генштаба. Я считаю, что на Сумском направлении наши бойцы оказывают самое сильное давление на противника, — сказал Баранец.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины пропадают без вести на Сумском направлении. По их данным, родственники украинских военных бьют тревогу в социальных сетях.

