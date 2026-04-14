Врач опроверг популярный миф об употреблении жесткой воды

Врач Малхасян: употребление жесткой воды не приводит к камнеобразованию

Употребление жесткой воды не приводит к образованию камней в почках, заявил в беседе с KP.RU уролог Виген Малхасян. Он отметил, что в такой воде содержится немало кальция, который, напротив, подавляет вредный процесс.

Существует распространенное предубеждение о том, что жесткая вода приводит к камнеобразованию. Но свежее исследование UK Biobank 2025 года внесло ясность: наряду с кальцием в жесткой воде содержится больше магния, который подавляет камнеобразование. При показателях более 5 мг/л этого элемента риск мочекаменной болезни снижается на 12%, — рассказал Малхасян.

Врач предупредил, что для здоровья почек лучше отказаться от сладких газировок, алкоголя, энергетиков и цитрусовых соков. Он призвал пить обычную чистую воду. Этот напиток разбавляет концентрацию солей и помогает удалять мелкие формирующиеся камни, не давая им вырасти.

Ранее Малхасян заявил, что обезвоживание после употребления пива может повлиять на появление камней в почках. Он отметил, что эффект, который напиток оказывает на работу почек, можно назвать неоднозначным.

Политолог ответил, что будет после перемирия США и Ирана
Суд наказал иноагента Смольянинова за фейки о российской армии
Жительница Петербурга погибла при пожаре в квартире
Взрыв на электростанции в Индии унес жизни по меньшей мере 10 человек
США продлили «Лукойлу» санкционные каникулы
Путин назначил нового посла России в Новой Зеландии
Предполагаемого главаря ОПГ «Вахрушевские» задержали в Челябинской области
Невролог дала советы, как защититься от деменции
В Госдуме жестко высказались о прорыве дамбы в Дагестане
«Сонный туризм» набирает популярность у россиян
Кинолог объяснил, как вовремя определить депрессию у собаки
Роскомнадзор ответил на вопрос о блокировке издателя игр FIFA и The Sims
Мать бросила девочку-инвалидку в квартире без еды
Ставшего снайпером актера признали террористом и экстремистом
Деменция после 45 лет: кто в зоне риска, симптомы, методы лечения
Байрамов обсудил с Галузиным вопросы безопасности и экономики
Врач назвала причины весенней агрессии
«Не на ту напал, дядя»: Боня осадила Милонова после слов об эскорте в Дубае
Приютили педофила на кухне: продавец табачки растлевал дочку
Росатом «слышит интерес» Венгрии к атомному проекту «Пакш-2»
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
