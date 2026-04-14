Врач опроверг популярный миф об употреблении жесткой воды

Употребление жесткой воды не приводит к образованию камней в почках, заявил в беседе с KP.RU уролог Виген Малхасян. Он отметил, что в такой воде содержится немало кальция, который, напротив, подавляет вредный процесс.

Существует распространенное предубеждение о том, что жесткая вода приводит к камнеобразованию. Но свежее исследование UK Biobank 2025 года внесло ясность: наряду с кальцием в жесткой воде содержится больше магния, который подавляет камнеобразование. При показателях более 5 мг/л этого элемента риск мочекаменной болезни снижается на 12%, — рассказал Малхасян.

Врач предупредил, что для здоровья почек лучше отказаться от сладких газировок, алкоголя, энергетиков и цитрусовых соков. Он призвал пить обычную чистую воду. Этот напиток разбавляет концентрацию солей и помогает удалять мелкие формирующиеся камни, не давая им вырасти.

Ранее Малхасян заявил, что обезвоживание после употребления пива может повлиять на появление камней в почках. Он отметил, что эффект, который напиток оказывает на работу почек, можно назвать неоднозначным.