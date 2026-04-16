Крабовый салат-торт: сыр, яйца, крабовые палочки — и ни грамма возни

Беру крабовые палочки, сыр и яйца — и за 5 минут собираю слоеный салат, который выглядит как праздничный торт, а готовится проще простого. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного стола или быстрого ужина, когда хочется удивить гостей необычной подачей.

Получается обалденная вкуснятина: нежные слои крабовых палочек с начинкой из сыра, желтков и чеснока, а со всех сторон — пушистая белковая шапка, которая делает салат нежным и воздушным.

Для приготовления вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 4 яйца, 120 г твердого сыра, 2–3 столовые ложки майонеза, чеснок по желанию. Яйца отварите, отделите белки от желтков. Сыр и желтки натрите на мелкой терке, добавьте измельченный чеснок и майонез, перемешайте. Белки натрите отдельно. Крабовые палочки аккуратно разверните в прямоугольники. На блюдо выложите первую палочку, на нее — ложку начинки, накройте следующей палочкой. Повторяйте, пока не закончатся ингредиенты. Смажьте бока майонезом, обсыпьте тертым белком. Дайте настояться 15 минут. Этот салат исчезает быстрее, чем вы его собрали.

