Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 11:00

Крабовый салат-торт: сыр, яйца, крабовые палочки — и ни грамма возни

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру крабовые палочки, сыр и яйца — и за 5 минут собираю слоеный салат, который выглядит как праздничный торт, а готовится проще простого. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного стола или быстрого ужина, когда хочется удивить гостей необычной подачей.

Получается обалденная вкуснятина: нежные слои крабовых палочек с начинкой из сыра, желтков и чеснока, а со всех сторон — пушистая белковая шапка, которая делает салат нежным и воздушным.

Для приготовления вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 4 яйца, 120 г твердого сыра, 2–3 столовые ложки майонеза, чеснок по желанию. Яйца отварите, отделите белки от желтков. Сыр и желтки натрите на мелкой терке, добавьте измельченный чеснок и майонез, перемешайте. Белки натрите отдельно. Крабовые палочки аккуратно разверните в прямоугольники. На блюдо выложите первую палочку, на нее — ложку начинки, накройте следующей палочкой. Повторяйте, пока не закончатся ингредиенты. Смажьте бока майонезом, обсыпьте тертым белком. Дайте настояться 15 минут. Этот салат исчезает быстрее, чем вы его собрали.

Проверено редакцией
Читайте также
крабовые палочки
салаты
закуски
кулинария
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.