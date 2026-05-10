10 мая 2026 в 15:34

Три начинки, один лист: эти зеленые рулетики — закуска-конструктор для худеющих, где каждый найдет свой вкус

Фото: D-NEWS.ru
Секрет этих рулетиков — не в начинке, а в правильной подготовке листьев. Опустите их в ледяную воду на пять минут: они станут упругими и эластичными, как лаваш, и не порвутся при скручивании в тугую трубочку.

Что понадобится

1 кочан листового салата (крупные листья).

Для начинки № 1: 200 г творога, 4 редиски, 1 пучок укропа, соль.

Для начинки № 2: 150 г ветчины, 1 свежий огурец, 2 ст. л. майонеза, 2 зубчика чеснока, 1 пучок петрушки, 0,5 болгарского перца, соль.

Для начинки № 3: 1 дайкон, 3 маринованных огурца, 2 ст. л. сметаны, 1 пучок зеленого лука, 0,5 ч. л. сахара, соль.

Как я готовлю

Салат разбираю на листья, мою, опускаю в ледяную воду на 5 минут. Обсушиваю.

Начинка № 1: редис тру на мелкой терке, укроп рублю, смешиваю с творогом, солю. Выкладываю на лист, сворачиваю трубочкой, убираю в холодильник на 30 минут.

Начинка № 2: ветчину, огурец и перец режу соломкой. Чеснок давлю, петрушку рублю. Смешиваю майонез с чесноком, перцем, зеленью, добавляю ветчину и огурец. Солю. Заворачиваю.

Начинка № 3: дайкон измельчаю блендером в пюре. Огурцы режу мелкими кубиками, лук — кольцами. Смешиваю с дайконом, сметаной, сахаром, солью. Заворачиваю.

Перед подачей каждую трубочку режу по диагонали.

Дмитрий Демичев
