Минтай в сметане с луком и чесноком — новый хит на моем столе. Семга и рядом не стояла

Беру минтай, сметану и лук — и за 20 минут готовлю на сковороде рыбу, которая получается нежнее семги и ароматнее любой дорогой рыбы. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или обеда, когда хочется вкусно и сытно, но без лишних затрат.

Получается обалденная вкуснятина: сочные, нежные кусочки рыбы в густом, бархатистом сметанном соусе с золотистой корочкой и ароматом лука и специй.

Для приготовления вам понадобится: 600 г филе минтая, 200 г сметаны, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 2 столовые ложки муки, соль, перец, растительное масло. Рыбу нарежьте порционными кусками, посолите, поперчите, обваляйте в муке. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом до румяной корочки с двух сторон. Лук нарежьте полукольцами, обжарьте отдельно до золотистого цвета, добавьте чеснок. Выложите рыбу к луку, залейте сметаной, добавьте 50 мл воды, перемешайте. Накройте крышкой и тушите на медленном огне 10–15 минут. Подавайте с картофельным пюре или рисом — это блюдо станет вашим любимым эконом-вариантом.

